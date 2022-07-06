Об этом сообщил глава британского правительства Борис Джонсон на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским. Соединенное Королевство хочет, чтобы организаторы песенного конкурса приняли во внимание предложение Украины относительно «Евровидения», информирует «НБН» со ссылкой на internetua.

Напомним, что Украину лишили права принимать конкурс в следующем году. Европейский вещательный союз считает, что проводить «Евровидение» в условиях войны небезопасно, поэтому принял решение предложить организовать конкурс в Британии.

На такое заявление EBU отреагировал Джонсон, заявив, что Украина как страна-хозяйка должна проводить шоу в 2023 году. Премьер-министр не сомневается, что наша страна должна и может организовать песенное состязание.

Позже Европейский вещательный союз дал понять, что их решение не противоречит правилам конкурса и выбрать место для проведения грандиозного мероприятия нужно уже сейчас. Организаторы озвучили веские причины переноса «Евровидения» из Украины в другую страну.