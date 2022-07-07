В интервью Алине Доротюк телеведущий рассказал, что его друг был две недели в оккупации в Ирпене. В его доме поселились офицеры армии РФ, а он в это время прятался в подвале. Мужчина не мог покинуть укрытие, боялся спать, чтобы не захрапеть, информирует «НБН».

Когда в доме стало тихо, друг Гобунова не выходил из подвала. Поскольку не понимал, ВСУ выбили оккупантов или враги просто ушли. Через некоторое время дверь в его укрытие открылась.

«Есть кто?» — раздался голос сверху, после чего другой голос сказал собеседнику не говорить на русском языке, поскольку украинцы ему не ответят, повторив вопрос на родном языке.

Горбунов убежден, что если бы наши защитники не обратились к его другу на украинском, он бы не поднялся из подвала и неизвестно, чем бы закончилась эта история.

Также телеведущий рассказал о друзьях, которые приехали с фронта. Они признались, что ночью в лесу, когда кто-то идет, не видно цвет ленты на руке военного, поэтому понять, что это свои можно только по родной речи.

По мнению Горбунова, если бы наше общество осознало важность украинского языка еще во время событий 2014года, то нынешних печальных событий не было бы.

Напомним, что Оксана Забужко указала на фразы, которые произносят украинцы, подыгрывающие кремлевской пропаганде.