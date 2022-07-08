Когда-то Королева не раз признавалась в любви к Украине и родному городу Киеву, однако после начала «спецоперации» России она замолчала и ни разу не осудила войну, продолжая привычную жизнь, информирует «НБН».

Предавшая родную страну певица решила подзаработать одним из популярных в РФ способов – занялась инфоцыганством. Артистка активно пиарит свой онлайн-марафон для похудения.

На днях Гордон в своем Instagram-аккаунте показал постыдный снимок Королевой. На фото певица предстала обнаженной, в позе вверх ногами. По словам артистки, она выполняла ритуалы для похудения, уверяя, что они дают хорошие результаты ее фигуре.

Журналист не смог пройти мимо такого кадра, который вызвал у него особые впечатления. Гордон грубо прокомментировал увиденное, отметив, что Королева, которая не захотела поддержать родную страну в этот сложный период, старается, чтобы «мозги перетекли в свиную ж*пу».

Ранее журналист высказался о скандальной российской журналистке Ксении Собчак. Гордон объяснил, в чем большая драма интервьюерши.