Сейчас звездные супруги подвергаются нападкам со стороны соотечественников, о них появляются нелестные материалы в росСМИ, после того, как они уехали в Израиль, информирует «НБН» со ссылкой на Starhit.

Волочкова заявила, что она устала слушать от россиян обвинения в адрес легендарной певицы и ее мужа. Танцовщица считает, что Пугачевой можно вообще все и она своим творчеством прославляла и прославляет родную страну. Балерина заявила, что звезда российской эстрады может жить где хочет и ее обязаны принять в любой стране.

«Не дам Аллу Борисовну в обиду никому», — заявила Волочкова, отметив, что никому не позволит сказать в ее присутствии хоть одно плохое слово о певице.

Танцовщица отметила, что она связалась со звездной четой, написав им слова поддержки. Балерина отметила, что считает супругов своими друзьями, любит их семью и не боится хейта в свой адрес. Она убеждена, что чтобы не делали Пугачева и Галкин – они всегда правы.

Напомним, что звездную пару в России травят за переезд в Израиль, кроме того, граждане страны-оккупанта осуждают Галкина за его антивоенную позицию.

В конце мая в Москве на фасаде «Останкино» появилось грубое послание к легендарной артистке. Пугачевой дали понять, что в РФ ее уже не ждут.