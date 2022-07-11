В интервью программе «Факты ICTV» Харчишин предположил, что Винник решил не появляться на публике из-за страха. Музыкант надеется, что у кумира украинских женщин все в порядке со здоровьем, но, тем не менее считает странным его резкое исчезновение, информирует «НБН».

Рокер отметил, что, наверное, есть отдельная группа артистов, которые убеждены, что после войны все будет как раньше и уповают на короткую память соотечественников. Харчишин считает, что национальная трагедия украинцев – все быстро забывать.

Музыкант напомнил, что в репертуаре Винника есть много песен на русском языке. Вокалист убежден, что кумир украинских «волчиц» не откажется от них, поскольку есть сентиментальные певцы, которым «трудно искоренять из себя москаля».

Ранее об исчезновении Винника высказывалась украинская певица Оля Полякова. Суперблондинка украинского шоу-бизнеса объяснила, что артист не выходит на связь из-за серьезных проблем со здоровьем.