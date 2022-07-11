В программе «Ранок з Україною» певица рассказала, что со слезами просила пограничников разрешить выехать из Украины ее 53-летнему мужу Вадиму. Полякова уповала на то, что сможет решить этот вопрос благодаря своей известности, информирует «НБН».

Полякова 24 февраля пребывала в панике и ужасе из-за российского вторжения, поэтому не хотела оставаться с детьми без супруга. Несмотря на то, что ее муж собирался остаться в родной стране, артистка решила воспользоваться своей популярностью в надежде получить для него разрешение на пересечение границы.

По словам звезды, она подошла к пограничникам и со слезами начала упрашивать из выпустить Вадима из Украины, добавив, что у них двое детей. Военные обняли певицу, погладили ее по голове и сказали прощаться с супругом.

Первое время знаменитость чувствовала вину за то, что оставила любимого человека, дом и родную страну. Она добавила, что ей стало легче, когда она занялась деятельностью для помощи Украине.

Напомним, что Полякова попросила у президента выдать ее подруге-россиянке гражданство Украины. Соотечественники неоднозначно отреагировали на обращение знаменитости к Зеленскому.