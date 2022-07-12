В программе «Ранок з Україною» Полякова заявила, что она поддерживает украинизацию публичного пространства, однако ее шоу с Ефросининой – беседы с подругой на кухне, а у себя дома она имеет право выбирать на каком языке разговаривать, информирует «НБН».

Поскольку в интернете не действуют языковые квоты, певица и телеведущая могут общаться на русском. По словам звезды, на телевидении и в интервью она говорит только на украинском языке, но у себя на кухне она будет общаться как захочет.

Полякова отметила, что они с подругой пытались записывать выпуск ютую-шоу на украинском, однако результат получился корявым, неестественным, поскольку они постоянно спрашивали друг у друга перевод того или иного слова.

По этой причине знаменитости решили, что украиноязычный проект будет, когда они подтянут родной язык, на что им нужно немного времени. Полякова добавила, что сейчас каждый день у нее есть занятия с репетитором.

Ранее Полякова рассказала, как она упрашивала пограничников выпустить из Украины ее супруга. Звезда призналась, что рассчитывала на свою популярность.