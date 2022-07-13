В комментарии «ТСН» адвокат Винника сообщила, что на данный момент любимец украинских женщин находится в Берлине, информирует «НБН».

У артиста возникли проблемы со здоровьем еще до начала полномасштабной войны, однако после вторжения России 24 февраля они обострились, и он обратился за помощью к немецким врачам.

Несмотря на плохое самочувствие певец за границей помогает украинским защитникам – занимается волонтерской деятельностью. С помощью своего фонда «Вовчиця» исполнитель приобрел не один автомобиль на нужды армии Украины. Винник лично ищет необходимый для бойцов транспорт и контролирует его доставку в родную страну.

По словам адвоката, артист болезненно воспринял нападение РФ на Украину. Певец решил не говорить публично о своей помощи ВСУ, поскольку он не хочет заниматься пиаром во время беды.

Она отметила, что у Винника есть четкая позиция относительно агрессии России еще с 2014 года и он никогда не выступал на территории страны-оккупанта.

Напомним, что ранее Оля Полякова, комментируя исчезновение Винника из медиапространства, говорила, что у него есть проблемы со здоровьем. Солист группы «Друга ріка» Валерий Харчишин, высказываясь о пропаже артиста, предположил, что певец верит в то, что после войны все будет как раньше и не будет отказываться от русскоязычного репертуара.