На своей Facebook-странице артистка опубликовала видео, в котором рассказала, что якобы в 2016 году в украинской столице ее маме досталось из-за русского языка, информирует «НБН».

Певица поведала, что в центре украинской столицы к ее матери подошел «бандеровец и националист». По словам Лолиты, мужчине не понравилось, что ее родительница говорила на русском языке. Он заявил, что на «собачем» языке она «будет разговаривать у москалей», после чего ударил ее.

Звезда отметила, что падение ее матери сопровождалось ударом головой о бордюр, сотрясением мозга и микроинсультом. Артистка объяснила, что ранее не рассказывала эту историю, поскольку ее родственница не хотела поднимать скандал, поскольку все время жила в Киеве.

Украинцев возмутили слова Милявской, они обвинили знаменитость во лжи. Комментаторы предположили, что певице хорошо заплатили, чтобы она сочинила сказку о националистах и бандеровцах. Многие отметили, что они говорят на русском языке и никаких неприятностей у них на этой почве не возникало.

Напомним, что певица Слава Каминская встала на защиту русского языка в Украине. Бывшая солистка группы «НеАнгелы» попала под шквал хейта соотечественников.