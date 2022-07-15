В разделе Stories в своем Instagram-аккаунте Шейк опубликовала фотографию, которую подписала, используя знак российских оккупантов Z. После волны критики, которая обрушилась на супермодель, снимок из ее профиля исчез. Однако подписчики успели сделать скриншот снимка и выложить его в Сети, информирует «НБН».

Звезда подиума запостила фотографию салата, которую сопроводила подписью с символом «спецоперации» Путина: «RussianZZ on Wednesday». Украинцев возмутило то, что супермодель не постеснялась использовать знак российских захватчиков. В Сети появились призывы к мировым брендам прекратить сотрудничество с Шейк и депортировать ее на родину.

Также пользователи интернета вспомнили о фотографии двухлетней давности, где звезда подиума позировала с книгой, на обложке которой было изображение кремлевского диктатора. Знаменитость заподозрили в том, что она сторонница Путина, а украинцев поддержала, чтобы не потерять контракты за рубежом.

Напомним, что голливудская звезда Анджелина Джоли в начале мая посетила Украину. Актриса рассказала, чем ее восхищает украинский народ.