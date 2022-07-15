Организаторы фестиваля искусств «Славянский базар» продвигали в массы нарратив пропаганды Кремля о «братских народах» и «единстве славян». Повалий с радостью приняла участие в этом мероприятии, информирует «НБН».

Артистка вышла на сцену с украинской песней «Верба», слова которой написал поэт Юрий Рыбчинский. Кадры выступления опубликовали на YouTube-канале «Беларусь 1».

Пока Повалий исполняла украинскую песню на фестивале, где рассказывали, что Россия – «брат», в Виннице погибали ее соотечественники от обстрелов захватчиков РФ.

Кроме того, певица делила сцену со звездами-путинистами, которые поддерживают «спецоперацию» — Григорием Лепсом, Дмитрием Дюжевым, Сергеем Безруковым, Еленой Ваенгой и другими артистами диктатора.

На открытии фестиваля выступал и нелегитимный глава Беларуси Александр Лукашенко. В своей речи он заявил, что якобы страны НАТО раскидали славян по разные стороны баррикад, а Украина была потеряна еще задолго до «спецоперации» РФ, отказавшись от славянской идентичности.

Белорусский диктатор подчеркнул, что «братский» украинский народ «вернется в семью», отметив, что на фестивале будет звучать украинский язык.

Отметим, что Повалий не впервые участвует в пропагандистских мероприятиях, предавая родную страну. Певица 9 мая выходила на сцену Кремля с украинской песней, выступая перед генералами ВС РФ.