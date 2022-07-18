В интервью телеканалу «Киев» поэтесса отметила, что наш народ очень разный – есть украинцы, а есть малоросы. Мы должны одержать победу, чтобы разобраться с этим, вылечиться. Писательница убеждена, что ее соотечественники за этот период жизни поумнели, и будто пришли в сознание, информирует «НБН».

Костенко рассказала, что прекрасно знает, что из себя представляют россияне, назвав их «несвободными» и «инерционными». Она призналась, что все годы независимости нашего государства она была уверенна, что однажды «империя» нападет на Украину.

По словам поэтессы, она привыкла к бомбам, поскольку пережила Вторую мировую войну, поэтому утром 24 февраля она не испугалась. Кроме того, она ни разу за весь период боевых действий не спускалась в укрытие.

Костенко отметила, что сейчас она создает новые произведения, в которых осмысливает события в родной стране. Первый месяц российского вторжения она не писала, однако потом собралась и начала работать над стихами и прозой.

Ранее украинская писательница и поэтесса Оксана Забужко рассказала о фразах, которые раскалывают наше общество и подыгрывают пропаганде Кремля.