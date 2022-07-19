В интервью проекту «Продолжение следует. Люди» Комаровский заявил, что он не будет отказываться от русского языка, о чем он заявлял ранее. Известный врач подчеркнул, что он не собирается менять свою позицию в этом вопросе, информирует «НБН».

Педиатр не понимает, почему он должен предавать русский язык, на котором разговаривают его родители дети и большая часть окружения. Медик отметил, что он понимает язык родной страны, но никогда не сможет общаться на украинском так же хорошо, как и на русском. Кроме того, он обрел известность благодаря умению объяснять очень сложные вещи, что у него хорошо получается именно на русском языке.

Комаровский считает, что переход на украинский язык – не обязательный критерий любви к родине, указав на русскоговорящих воинов ВСУ, которые с оружием в руках защищают нашу страну.

Звездный врач добавил, что его соотечественникам не стоит конфликтовать по языковому вопросу. Он напомнил, что Путин считает себя православным, но это не означает, что в Украине нужно закрыть тему этого вероисповедания.

«Хочу быть подальше от этого бреда», — резюмировал педиатр.

Напомним, что артистка Таисия Повалий выходила на сцену в России и РБ с украинскими песнями. Кроме того, на днях она призналась в любви Беларуси на украинском языке, общаясь со СМИ в рамках фестиваля, призывающего к дружбе славянских народов.