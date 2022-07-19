На фестивале «Славянский базар» в белорусском Витебске Повалий в комментарии местному телеканалу сделала лицемерное заявление о войне в Украине, назвав российское вторжение «сложными временами, информирует «НБН» со ссылкой на Instagram-аккаунт фанатов певицы.

Также артистка призналась в любви к «родной» Беларуси на украинском языке, допустив в своей речи примитивные ошибки. По словам Повалий, эта страна – ее «родная творческая земля», где она «родилась как певица». После хвалебной тирады она перешла на русский язык, отметив, что кто как не она в сложные времена будет нести мир, любовь и добро.

Отметим, что фестиваль «Славянский базар» продолжался с 13 по 18 июля, где Повалий отличилась неоднократно. На мероприятии, которое призывало к объединению «братских народов» с участием звезд-путинистов, певица исполнила песню на украинском языке. Артистка поддержала нелегитимного главу РБ Александра Лукашенко, который на той же сцене заявил, что «потерянный» украинский народ «вернется в семью».