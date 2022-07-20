В своем Instagram-аккаунте Сумская выложила пост, в котором призналась, что ей трудно поверить в страшную новость и показала последние совместные фотографии с Писанкой. Актриса рассказала, что смерть подруги шокировала не только ее, но и миллионы поклонников телеведущей, информирует «НБН».

Также Сумская поделилась в Stories скриншотом последнего отправленного ей сообщения от актрисы. В месседже Писанка рассказала, что операция прошла успешно и она мечтает поправиться как можно скорее и вернуться к любимой работе. Знаменитость хотела вновь выйти на театральную сцену.

По всей видимости, в сообщении телеведущая подразумевала хирургическое вмешательство после того, как в начале года она потеряла сознание на сцене и подвернула ногу.

Отметим, что Писанка умерла во вторник ночью, 19 июля в ФРГ. Новость о кончине 57-летней актрисы и телеведущей потрясла общественность. СМИ сообщили, что в Германии ей диагностировали тяжелое заболевание.

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