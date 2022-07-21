На своей Facebook-странице представитель Минкульта напомнил, что в приложении «Дія» проходило голосование, где украинцы решали, что делать с гербом Советского Союза на щите Родины-матери, информирует «НБН».

Более 780 000 граждан высказали свое мнение относительно замены символики на монументальной скульптуре. Ткаченко сообщил, что 85% респондентов поддержали идею размещения тризуба вместо герба СССР.

Министр объяснил, почему руководство страны не предложило гражданам вариант с демонтажем памятника. По словам чиновника, для ликвидации Родины-матери сейчас не время, поскольку этот процесс требует больших финансовых затрат.

Отметим, что в апреле в центре Киева демонтировали советскую скульптурную композицию двух рабочих возле Арки Свободы украинского народа (до 14 мая называлась Арка дружбы народов). Памятник символизировал воссоединение Украины с Россией. Распоряжение о ликвидации монумента отдал мэр столицы Виталий Кличко.