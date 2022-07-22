В эфире национального телемарафона Притула рассказал, что уже тогда, в 2014 году, было понятно, что наше государство оказалось под угрозой исчезновения с карты мира. По его словам, он понял, что РФ долго готовилась к нападению, поэтому стало понятно, что страна-агрессор не остановится и пойдет дальше, информирует «НБН».

Телеведущий имел возможность использовать свой капитал и публичность в пользу защитников, половина его родных – офицеры армии Украины, поэтому он ориентировался в потребностях ВСУ. По словам волонтера, он хорошо осведомлен о положении дел в вооруженных силах еще с 90-х годов и понимал состояние армии в 2014 году.

Притула отметил, что масштаб его деятельности изменился в соответствии с потребностями украинских защитников, количество которых увеличилось с начала полномасштабного российского вторжения.

С 24 февраля к его фонду присоединились другие волонтеры, которые перестали заниматься такой деятельностью 5-6 годами ранее, и на сегодня в подчинении его штаба находятся 200 человек.

Напомним, что фонд Притулы собрал деньги на покупку БПЛА Bayraktar для нужд украинских защитников. После того, как турецкий производитель беспилотников заявил, что передаст ВСУ «птичек» бесплатно, волонтер рассказал, на что будут потрачены сэкономленные средства.