Пропутинский артист записал видеообращение, сообщив, что в Ялте и Феодосии состоится его шоу, подчеркнув, что он с радостью споет для «героев», раненных на войне в Украине, которые попадут на его концерты, информирует «НБН».

Соответствующие кадры появились в российском Telegram-канале «Крымский». Киркоров пригласил раненных оккупантов, которые проходят лечение на захваченном РФ полуострове, и признался, что с радостью будет петь для них.

Артист, обращаясь к соотечественникам, заявил, что им сейчас «нужно быть одним целым» и «сплотиться», именно поэтому он решил приехать с концертами на аннексированный полуостров.

Певец подчеркнул, что он очень хочет видеть крымчан, однако особенно он будет жать раненных «героев». При этом он не стал уточнять как травмированным российским захватчикам попасть на его выступления.

Украинцы сразу отреагировали в соцсетях на намерение Киркорова петь для «освободителей», пошутив, что пропутинский артист едет отпевать оккупантов.

Ранее коллега Киркорова по сцене Лолита рассказала историю о своей матери, которая якобы пострадала из-за русского языка в украинской столице.