На официальном сайте «Евровидения» появилась информация о проведении мероприятия в 2023 году. Местом проведения шоу указана Великобритания, представитель которой занял второе место в песенном состязании в этом году, поскольку организаторы сочли, что Украина не сможет принять конкурс у себя, информирует «НБН».

Организаторы обещают, что «Евровидение-2023» будет проведено от имени Украины, для этой цели НОТУ «Суспільне мовлення», ВВС и EBU будут сотрудничать. Город, где состоится масштабное мероприятие, будет выбран в ближайшие месяцы с помощью конкурсной процедуры.

Также организаторы объявили, что Украина на правах страны-победителя пройдет в финал автоматически.

Напомним, что Европейский вещательный союз лишил нашу страну права принимать конкурс, отметив, что шоу состоится на территории другой страны, чтобы обеспечить безопасность гостей и участников мероприятия. Также организаторы объяснили, почему определиться с местом проведения нужно уже сейчас.