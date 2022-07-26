Впервые Притула обратился к жителям РФ, в частности к звездам шоу-бизнеса, на второй день полномасштабного вторжения путинских войск. Тогда телеведущий призывал российских знаменитостей, с которыми он работал, остановить войну. Теперь он решил закрыть гештальт, обратившись во второй и последний раз к гражданам вражеского государства, информирует «НБН» со ссылкой на его YouTube-канал.

По словам Притулы, Россия – это страна наоборот, где все работает не так как нужно. Он вспомнил о главе РПЦ, который вместо призыва к миру благословил свое государство на войну против украинцев. Также волонтер отметил, что россиянам запрещено называть войну, которую они развязали в Украине, войной.

Телеведущий рассказал о преступлениях оккупантов в нашей стране и пообещал, что граждан государства-террориста настигнет возмездие за злодеяния. По его словам, жители РФ не знают украинского языка, однако наши граждане владеют русским, что позволит им вычислять россиян по всему миру и мстить.

Притула добавил, что все россияне прокляты их страна в будущем станет изгоем. Волонтер добавил, что Оруэлл аплодирует жителям РФ.

«Горите в аду, русские», — завершил свое обращение телеведущий.

Ранее Притула рассказал, как он начал заниматься волонтерством и создал фонд для помощи ВСУ.