В своем Telegram-канале глава Министерства культуры отметил, что после нескольких раундов консультаций украинской стороны с EBU, организаторы приняли окончательное решение о том, что конкурс будет перенесен из Украины в Британию, информирует «НБН».

По его словам, эти консультации проходили после того, как наша страна опротестовала решение Европейского вещательного союза, которое было принято без обсуждения.

Ткаченко отметил, что состоялись консультации также с правительством Соединенного Королевства и ВВС. В результате Британская вещательная корпорация и EBU заверили, что «Евровидение-2023» будет организовано от имени нашей страны. Конкурс будет проведен с очень большой интеграцией украинских контекстов и ведущих.

Министр убежден, что опыт ВВС позволит представить наше государство на самом высоком уровне.

Напомним, что об окончательном решении организаторов международного песенного состязания стало известно в понедельник, 25 июля. Европейский вещательный союз пообещал, не только то, что грандиозное мероприятие будет проходить от имени Украины, но и автоматический выход в финал представителя нашей страны.