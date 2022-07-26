Немецкие рокеры Rammstein 20 июля дали концерт в эстонской столице. Как пишут российские СМИ, во время выступления заиграла песня певца-путиниста Газманова, информирует «НБН».

О том, что композиция «Вперед, Россия» зазвучала на концерте метал-группы из Германии, писали издания «Царьград», «Газета.ру», «Вечерняя Москва» и другие пропагандистские источники.

Рупоры путинского режима ссылались на видео, которое завирусилось в TikTok. Можно заметить, что оригинальная дорожка для ролика создана одним из пользователей приложения из записи концерта немецких музыкантов и звука песни «Вперед, Россия».

Также в комментариях отозвались поклонники Rammstein, которые были на концерте в Таллине, заверив, что песня Газманова там не звучала.

Ранее украинцы высмеяли в Сети российского певца-путиниста Филиппа Киркорова. Артист анонсировал концерты в двух городах оккупированного Крыма, пригласив на свое шоу раненных солдат РФ.