Ранее российские СМИ заявляли, что звездная чета решила расторгнуть брак из-за разных позиций по войне в Украине, теперь в информационном пространстве пошли слухи о том, что между Меладзе и Брежневой встала экс-супруга продюсера Яна Сумм, информирует «НБН» со ссылкой на издание Starhit.

По словам бывшей жены музыканта, она действительно приезжала в Италию, чтобы забрать дочь Лию, которая гостила у отца, и никакого воссоединения с экс-супругом не было.

Сумм подчеркнула, что видела Меладзе всего 15 минут в аэропорту. Она отметила, что продюсер был без жены. Женщина добавила, что она не вмешивается в чужую личную жизнь, однако по ее наблюдениям разлада в семье Меладзе она не заметила.

Отметим, что Брежнева публично осудила войну России против Украины и развернула за рубежом активную волонтерскую деятельность. В то же время Меладзе молчит о вооруженной агрессии РФ и, по данным СМИ, решил «пересидеть» этот период в Италии. На этом фоне пошли слухи о том, что знаменитости находятся на грани развода.