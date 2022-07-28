В интервью для программы «Балаканка» знаменитость заявила, что языковые споры играют на руку кремлевским пропагандистам, которые будут освещать эти конфликты и демонстрировать разногласия между украинцами, информирует «НБН».

По словам Ефросининой, подвергают критике лишь тех, кто прилагает усилия, чтобы приблизить Украину к победе, а устраивают языковые разборки люди, которым нечем заняться.

Звезда заявила, что есть стыдно перед украинскими защитниками за поведение соотечественников, которые, по ее мнению, хайпуют на этой теме и устраивают «срачи», чтобы увеличить количество подписчиков. Телеведущая подчеркнула, что наши военные гибнут на фронте ради единства Украины, когда некоторые граждане в тылу «воюют» друг с другом.

«Чувствую ужасный стыд за людей», — отметила Ефросинина, добавив, что она не собирается опускаться до уровня тех, кто устраивает травлю из-за языкового вопроса.

Напомним, что телеведущая и ее подруга, певица Оля Полякова угодили в скандал, после того, как выпустили эпизод своей программы «Взрослые девочки» на русском языке. Артистке пришлось объяснять, почему они не стали переводить ютуб-шоу на украинский.