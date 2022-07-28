Российский журналист, оппозиционер Александр Невзоров опубликовал в своем Telegram-канале фрагмент записи выступления Киркорова. Для появления перед раненными оккупантами пропутинский артист облачился в блестящий золотистый костюм, стоя на сцене он цинично рассыпался в благодарностях «освободителям» за их «героические подвиги», информирует «НБН».

Однако этого поп-королю российской эстрады оказалось мало, и он попросил солдат Путина, которые проходят лечение в госпиталях Крыма, подняться со своих мест, чтобы зал «увидел своих героев», призвав пожелать им здоровья и счастья.

«А нам с вами – мирного неба над головой», — цинично добавил артист.

В конце Киркоров упомянул Аллу Пугачеву, отметив, что слова про «мирное небо» принадлежат «женщине, которая поет».

Отметим, что муж легендарной певицы, юморист Максим Галкин открыто критикует путинский режим и осуждает войну в Украине. Кроме того, сама Пугачева, которая не делала публичных заявлений на этот счет, все равно демонстрирует поддержку позиции своего супруга.