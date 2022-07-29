Жена украинского лидера впервые отреагировала на критику фотоссесии для американского журнала Vogue, некоторые соотечественники не оценили позу, в которой она появилась на обложке, другие вовсе сочли такой жест «гламуризацией войны», информирует «НБН».

В интервью для ВВС Зеленская ответила хейтерам в соцсетях, которые сочли идею появления ее фото в Vogue неудачной. По мнению первой леди, ее фотоссесия для престижного издания – большая возможность говорить о нашей стране, поскольку этот глянец читают миллионы людей по всему миру.

Супруга президента подчеркнула, что говорить напрямую с такой огромной аудиторией – ее обязанность. Первая леди добавила, что не сожалеет об интервью или съемке для такого популярного издания и рада тому, что получила интересный опыт. Кроме того, она считает, что лучше что-то делать и подвергаться критике, чем вообще не сделать ничего.

Напомним, что президентские супруги дали интервью популярному британскому журналисту. Во время общения произошел курьез: глава государства извинился перед женой, после чего громко рассмеялся.