Как информирует «НБН» со ссылкой на The Hollywood Reporter, речь идет о Мэри Элис, которая сыграла в «Матрице» роль Пифии. О смерти актрисы стало известно двадцать седьмого июля. Ей было восемьдесят пять лет.

Так, в сообщении говорится, что в возрасте восьмидесяти пяти лет в собственной квартире на Манхэттене умерла актриса из США, которая сыграла одну из главных ролей в фильме «Матрица: Революция» Мэри Элис.

Помимо того отмечается, что кончину звезды подтвердил также и один из представителей нью-йоркской полиции. При этом о причине смерти актрисы ничего не говорится.

За время актерской карьеры Мэри Элис, бывшая учительница из Чикаго, успела сыграть в таких фильмах и пьесах, как: «Обучение Сонни Карсона», «Fences», «Я лечу», «Матрица»…

Актриса была награждена не одним высоким званием за достижения в американской кинематографии.

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