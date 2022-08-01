Дзюник не сомневается, что Егор Глеб бросил возлюбленную, как только она начала испытывать финансовые проблемы из-за отсутствия концертной деятельности и телесъемок, информирует «НБН».

В комментарии российскому изданию «Экспресс Газета» продюсер подчеркнул, что карьера певицы пришла в упадок, поэтому ее бойфренд сбежал от нее в США. Для менеджера артистов РФ нет ничего удивительного в этой ситуации, поскольку музыканту Лорак не была нужна как женщина, его привлекали в знаменитости большие деньги.

Ранее говорила о том, что Егор Глеб находится в Соединенных Штатах его бывшая жена TAYANNA. По словам певицы, о том, что экс-супруг находится в Америка она узнала от его матери.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину положение дел у Лорак ухудшилось. Артистка набрала лишний вес, осталась практически без выступлений и прибыльного бизнеса.