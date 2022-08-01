В интервью грузинскому журналисту Ноэ Сулаберидзе артистка заявила, что ни она, ни ее дочери не будут жить в Российской Федерации, пока руководство этой страны продолжает убивать украинцев, информирует «НБН».

По словам Лободы, она поговорила со своей старшей дочерью Евой. После того, как звезда объяснила ей, почему они уехали из России и что происходит в родной стране, показала фотографии и видео, девочка поддержала мамино решение.

Несмотря на понимание дочери, знаменитость отметила, что видит, как тяжело ее детям привыкнуть к новой реальности. Пока что певица не рассказывает всю правду младшей дочери Матильде. Артистка не хочет травмировать четырехлетнего ребенка, поэтому объясняет, что они путешествуют и смотрят новые места.

По словам Лободы, дети видят плюсы в новом графике мамы, поскольку с изменением образа жизни у звезды появилось больше времени на дочерей.

Напомним, что в июне артистка приехала в Киевскую область. Знаменитость посетила родной Ирпень, удивив своих поклонников, а также рассказала, как поможет восстанавливать город.