Благотворительный вечер под эгидой UNICEF состоялся на острове Капри в Италии. Мировая знаменитость не осталась в стороне, оказав помощь организатором в сборе денег для украинцев, информирует «НБН» со ссылкой на The Daily Mail.

Дженнифер Лопес исполнила свои самые яркие хиты, конечно знаменитость не оставила зрителей без своих зажигательных танцев, впечатляя зал своей энергетикой. Кадры своего выступления поп-дива опубликовала в своем Instagram.

На выступлении американской певицы собрались селебрити – Леонардо Ди Карпио, Мэй Маск, Джаред Лето, Джейми Фокс, Эд Вествик, Ванесса Хадженс и другие звезды.

Организаторы LuisaViaRoma за билеты и благотворительные лоты собрали около 8 миллионов долларов, которые будут переданы на помощь беженцам из Украины.

Напомним, что в начале мая в Украину приезжала американская актриса Анджелина Джоли. В одном из интервью мировая знаменитость рассказала о визите в нашу страну, восхитившись украинцами.