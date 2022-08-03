В интервью журналистке Алесе Бацман знаменитый доктор заявил, что напрасно принуждать граждан переходить на украинский язык. По мнению Комаровского, он пришел к такому мнению, исходя из собственного опыта, информирует «НБН».

Бацман отметила, что врач, который всю жизнь говорил на русском, с недавних пор стал выпускать видео на украинском языке. Педиатр отметил, что он постепенно переходит на родной язык не по принуждению, а поскольку он гордится своей родиной и ее народом.

Звездный доктор подчеркнул, что людей, которые всю жизнь говорили на русском, мотивировать перейти на украинский может только любовь, а не принуждение. Комаровский считает в современном мире недостойным нападать на другие языки, чьи бы они не были.

Напомним, что ранее педиатр занимал иную позицию в языковом вопросе и заявлял, что не будет переходить на украинский язык. Комаровский объяснял, почему он не хочет сделать выбор в пользу языка родной страны.