В интервью немецкому изданию KALTBLUT режиссер видеоклипов сообщил, что топовые российские артисты, для которых он снимал клипы, не оставили ему выбора после полномасштабного вторжения путинской армии в Украину, информирует «НБН».

Бадоев рассказал, что после 24 февраля он отрекся от сотрудничества с селебрити страны-агрессора. Клипмейкер признался, что после начала войны он пережил страх, затем шок, а после почувствовал глубокое разочарование, когда осознал, что люди, для которых он творил бесхребетные, испуганные, а некоторые и лживые.

Режиссер видеоклипов подчеркнул, что он не мог оставаться в стороне, когда в его родную страну летят бомбы и погибают его друзья. Он признался, что завершил этап работы с российскими звездами. По его словам, эти артисты не стоят его видео и любви, которая мотивирует его творить. Бадоев отметил, что на данный момент он поставил более масштабные цели.

Напомним, что певица Светлана Лобода, которая до 24 февраля жила и работала в Москве, призналась планирует ли она возвращаться в российскую столицу. Также она рассказала, как восприняли отъезд из РФ ее дочери.