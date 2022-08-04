В интервью Алине Доротюк Зибров заявил, что гастролершу-предательницу нужно лишить почетного звания народной артистки Украины. По словам артиста, его бывшая подруга – часть кремлевской пропаганды, поэтому ее «прикармливают» в России, информирует «НБН».

Как утверждает певец, стране-агрессору выгодно иметь в Кремле народную артистку Украины, депутата ВРУ, поэтому ее «подкармливали» продолжат делать это и в дальнейшем.

Зибров убежден, что Повалий не сможет вырваться из РФ. Он считает, что певицу обработали рупоры Кремля, которые врут о том, что все в ее стране хорошо, особенно «освобожденным» городам.

Артист добавил, что его экс-подруга сделала свой выбор и предложил ей присвоить звание народной артистки Кремля, после того, как президент Зеленский заберет у нее статус народной артистки Украины.

Напомним, что на фестивале в Беларуси Повалий дала циничный комментарий СМИ. Предательница Украины призналась в любви Беларуси и назвала российскую агрессию в отношении родной страны «сложными временами».