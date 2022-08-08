Концерт российского пародиста в латвийском курортном городе Юрмала, как и его другие выступления, прошел при полном аншлаге. Фрагмент концерта опубликовал пользователь Nepareizais в своем микроблоге в Twitter, информирует «НБН».

Галкин неожиданно заговорил на латышском языке, сообщив, что он начал учить его, поскольку россияне пристально следят за тем, что он говорит на концертах.

Юморист пошутил, что многие латыши начинают переживать по поводу того, что он будет шутить только на латышском, призвав их не волноваться, обратив внимание на то, что рядом с ними сидят русские, которые не понимают, что происходит и за что они заплатили.

Отметим, что сторонники путинского режима внимательно анализируют все выступления комика, чтобы найти то, что якобы нарушает законы РФ.

На своих концертах Галкин высмеивал кремлевских пропагандистов и главу России Владимира Путина. В частности, юморист предлагал увековечить лидера россиян в монументе и подробно рассказал, какой должна быть эта скульптура.