В интервью телеведущему Григорию Решетнику для канала «СТБ» Клопотенко рассказал, что неоднократно пересматривал рацион наших военнослужащих, информирует «НБН».

Кулинарный эксперт отметил, что украинские защитники на передовой питаются вкусными сухпайками, которые он дегустировал и может подтвердить их качество. Кроме того, наши военные едят даже борщ, первое блюдо есть в виде сухпайка, чего нет в других странах.

Продегустировал Клопотенко и еду российских захватчиков. Шеф-повар подтвердил, что путинские солдаты кушают невкусно.

«Тебя кормят д*рьмом», — оставил кулинарный эксперт честный отзыв о сухпайках ВС РФ.

Как сообщалось, российская супермодель ирина Шейк оскандалилась фотографией салата в соцсети с подписью, в которой использовала знак путинских захватчиков.