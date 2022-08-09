Лорак планировала выйти на сцену в Новосибирске 25 ноября, однако российские СМИ сообщили об отмене выступления. Срыв концерта издания связывают с «критическими высказываниями» звезды о «спецоперации» РФ в Украине, информирует «НБН» со ссылкой на kulturomania.ru.

Некоторые пропагандисты даже объявили знаменитость предательницей, несмотря на то, что Россия – не родная страна певицы, кроме того, она умалчивает о кровопролитии в Украине.

Отметим, что на шестой день полномасштабного вторжения путинских войск в ее родную страну Лорак призвала прекратить «убийственную, разрушительную, бессмысленную войну», однако не понятно, кому было адресовано это сообщение. Соотечественники звезды так и не дождались от нее четкой публичной позиции и осуждения агрессии РФ.

К слову, после 24 февраля у знаменитости начались проблемы во всех сферах жизни. Лорак осталась без выступлений, потеряла прибыльный бизнес, набрала лишний вес. Кроме того, после того, как она начала испытывать трудности с финансами, от нее сбежал в США бойфренд.