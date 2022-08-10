Черно-белый снимок пародист опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Фотография была сделана, по словам Галкина, около 20 лет назад. Тогда комику было 26 лет, а королеве российской эстрады – 52 года, информирует «НБН».

В далеоком 2002 году звездная пара предстала перед объективом литовского фотографа Альгимантаса Александравичюса. Кадр получился достаточно необычным: на первом плане стоит юный юморист, а из-за его плеча выглядывает Примадонна. Создается ощущение, будто певица спряталась за своим избранником.

В ностальгической публикации Галкин признался, что он оставил любимую всего на несколько дней и уже успел соскучиться.

Подписчики пародиста оценили работу литовского фотографа. Комментаторы отметили, что снимок хорошо продуман – будто Алла Борисовна защищена спиной возлюбленного.

Отметим, что звездную пару травят в России за антивоенные высказывания Галкина. На защиту певицы и юмориста внезапно встала скандальная балерина Анастасия Волочкова. Танцовщица заступилась за легендарную артистку и ее супруга, которые регулярно подвергаются нападкам соотечественников.