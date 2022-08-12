В программе «ЖВЛ» артист озвучил четыре условия для россиян, после выполнения которых он готов вернуться с гастролями в соседнюю страну, информирует «НБН».

Дорн готов вновь приехать в Россию с концертами, если там произойдет смена власти, все жители государства-оккупанта принесут извинения Украине, признают границы и независимость нашей страны.

Также музыкант прокомментировал слухи в пропагандистских изданиях о том, что он якобы готов выступать на российской сцене за большой гонорар. Певец опроверг эту информацию, сообщив, что так у него происходит уже восемь лет с момента, когда он принял решение не выносить свою личную жизнь на всеобщее обозрение.

Сейчас Дорн видит свою миссию в объединении украинского народа, для чего он поднимает соотечественникам дух на концертах.

Ранее о возвращении в Российскую Федерацию высказалась певица Светлана Лобода, которая до войны там жила и работала. Артистка рассказала, как ее дочери перенесли переезд из Москвы.