37-летняя звезда наполняет свой Instagram-аккаунт кадрами, для создания которых работает команда стилистов, визажистов и фотографов. На этих фотографиях Кароль выглядит всегда великолепно, при этом в разделе Stories знаменитость не стесняется выкладывать «бытовые» непостановочные снимки без обработки, информирует «НБН».

На днях артистка опубликовала свою фотографию на паспорт. Поклонники смогли посмотреть на снимок без обработки, где поп-дива предстала перед объективом с мимимумом макияжа и простой прической. Традиционно Кароль использовала свою красную помаду – неотъемлемый атрибут своего стиля.

Как сообщалось, российский пародист Маским Галкин поделился с поклонниками архивным фото. Юморист показал, как выглядел он и его жена, легендарная певица Алла Пугачева в начале своих отношений около 20 лет назад.