В эфире стрима «Культурная оборона» Бебешко вступился за продюсера, с которым работал в тандеме много лет. Он подтвердил, что Меладзе вместе с женой, певицей Верой Брежневой сейчас живет в Италии, однако ничего плохого в этом не видит, информирует «НБН».

Украинский продюсер заявил, что у его коллеги «нормальная позиция». По его мнению, нельзя грубо говорить, что Меладзе сбежал в Италию, поскольку он может жить где ему захочется, ведь «он грузин, а не украинец».

Бебешко заявил, что самый успешный музыкальный проект Меладзе «ВИА Гра» — украинский коллектив, кроме того, все хиты которого записывались в нашей стране. В частности, он сам записывал первый альбом девичьей поп-группы «Попытка №5».

Отметим, что Константин Меладзе никак не высказался о нападении РФ на Украину, в отличие от своей жены Веры Брежневой и брата Валерия Меладзе, которые сделали осуждающие заявления о российской агрессии.

Помимо отъезда продюсера в Италию, росСМИ активно пишут о его разводе с Брежневой якобы из-за разногласий на почве войны. Некоторые издания написали, что к нему вернулась бывшая жена Яна Сумм. Сама экс-супруга Меладзе опровергла эти слухи и рассказала, что происходит в браке ее бывшего мужа.