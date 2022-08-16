В комментарии журналистам издания DW за кулисами своего концерта в Риге Лобода рассказала о своем отношении к стране-агрессору и высказалась о будущем россиян, информирует «НБН».

Знаменитость отметила, что Россией руководит человек, который «ведет страну не туда». По словам звезды, пока граждане РФ не осознают это, ничего хорошего их не ждет.

Певица убеждена, что именно жители соседней страны должны изменить свое мировоззрение, чтобы повлиять на власть, а не отмалчиваться. Лобода добавила, что она выбирает другой путь.

Ранее в интервью грузинскому журналисту артистка заявила, что она даже не рассматривает вариант возвращения в Россию. Также певица рассказала, как ее дочери воприняли отъезд из Москвы и как она им объясняла почему им пришлось так поступить.