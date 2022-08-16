Кадры выступления двух бестолковых «певиц» в оккупированной россиянами Ялте украинская артистка показала в своем Instagram-аккаунте. Огневич эмоционально отреагировала на кражу ее хита, в частности на то, что ее композицию исполнили на русском языке в ее в родном Крыму, информирует «НБН».

Знаменитость подчеркнула, что «певицы» не догадываются о существовании законов и авторских прав. Девушки не просто перевели композицию на русский язык, но и исполнили «Зозулю» под минус украинской звезды с ее голосом на бэк-вокале.

«Исконно русская забава», — негодует Огневич из-за привычки жителей страны-оккупанта красть и выдавать за свое.

После знаменитость обратилась к родному Крыму, выразив надежду на то, что совсем скоро ее «Зозуля» будет звучать в каждом городе полуострова в честь дня его освобождения.

Напомним, что в конце прошлого месяца с концертами приехал в аннексированный Крым певец-путинист Филипп Киркоров. Российский артист спел для раненных оккупантов, а в конце выступления заговорил о мире, упомянув бывшую жену Аллу Пугачеву.