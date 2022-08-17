Журналист считает, что Примадонна сделала поступок, который говорит о ее отношении к агрессии России, покинув родную страну после начала полномасштабной войны в Украине. Об этом он высказался в интервью коллеге Алине Доротюк, информирует «НБН».

Ведущий предположил, что Пугачева не выражает четко свою позицию, поскольку немного обижена на Украину, куда в свое время ее не пускали с выступлениями. Панюта напомнил, что было время, когда легендарная артистка не посещала нашу страну более 10 лет.

После перерыва журналист пришел на один из ее концертов в столице. Тогда, выйдя на сцену «Дворца спорта» знаменитость первым делом поинтересовалась у киевлян не обижаются ли на нее. Публика ответила «нет», на что звезда также заверила, что она тоже не в обиде на зрителей.

Панюта добавил, что отъезд Примадонны из РФ стал настоящим ударом для ее соотечественников и сторонников «спецоперации» Путина. Ведущий добавил, что певица могла бы сделать антивоенное заявление, но вопрос в том, видит ли она в этом необходимость.

В то же время Пугачева поддерживает своего супруга Максима Галкина, который осудил агрессию России в Украине и регулярно высмеивает руководство РФ и пропагандистов. В частности, звезда сделала репост видео мужа на свою страницу, подписав его красноречивой цитатой из Библии.