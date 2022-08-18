Педан заявил, что язык – элемент манипуляции со стороны агрессивного соседнего государства, который был всегда. Россия постоянно подавляла украинский язык, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Телеведущий не сомневается, что с помощью языковых разногласий РФ пыталась поделить нашу страну на Запад и Восток, на украиноязычных националистов и на русскоязычных братьев. Он добавил, что языковые конфликты – игры россиян.

По признанию звезды, ему нравится переход на родной язык его страны, однако, по его мнению, это должно происходить у каждого украинца сознательно и по личному желанию. Педан подчеркнул, что нельзя и не нужно заставлять граждан говорить на украинском, поскольку им нужно «созреть» для такого решения.

Ранее об украинизации высказался известный педиатр Евгений Комаровский. Врач заявил, что недостойно нападать на другие языки, в том числе и на русский, и объяснил, что может мотивировать человека заговорить на украинском.