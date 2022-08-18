В интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» звезда фильма «Ликвидация» рассказала выдуманную историю о нацизме в Украине, информирует «НБН».

Заслуженная артистка РФ сообщила, что она общалась с девочкой из Николаева, которая якобы стала свидетелем издевательств украинских военных над ее 12-летней соседкой.

Агуреева заявила, что бойцы ВСУ якобы изнасиловали подростка и задули монтажной пеной. При этом, как говорит путинистка, военнослужащие застрелили отца девочки, который пытался ее спасти.

Актриса убеждена, что в Украине есть нацизм, поскольку она слышала об этом много «страшных-престрашных историй» и для нее не являются аргументом слова людей, которые были в Киеве и видели своими глазами, что никаких нацистов там нет.

Напомним, что в Сети уличили во лжи российскую певицу Лотиту. Артистка рассказала, как когда-то ее мать пострадала в Киеве из-за русского языка.