После возвращения в Киев Каменских появилась в эфире украинского телевидения и сделала в студии канала «1+1» несколько фотографий. Серию снимков знаменитость показала в своем Instagram-аккаунте, информирует «НБН».

Поклонников заинтересовал кадр, где артистка вместе с телеведущими держит флаг Украины. Фанаты написали, что им видно округлившийся животик исполнительницы.

Комментаторы задались вопросом, почему певица уже полгода часто появляется перед камерой по пояс, иногда даже немного выше, скрывает фигуру то за свободной одеждой, то за спинами мужчин.

Ранее украинская певица Тина Кароль показала свои фотографии на паспорт. Поп-дива, которая впечатляет поклонников своими необычными фотосессиями, предстала перед объективом с минимумом косметики на лице и простой прической.