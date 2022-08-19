Повалий отправилась в тур «Свой путь» по Сибири, в рамках которого она будет выходить на одну сцену вместе с российскими артистами, которые поддерживают политику кремлевского диктатора. Ряд концертов приурочен к 85-летию со дня рождения ярого путиниста Иосифа Кобзона, информирует «НБН».

Кадры выступления певицы из Новосибирска появились на фан-странице исполнительницы в Instagram. Повалий вновь решила развлечь российских слушателей песней на украинском языке «Черемшина».

Отметим, что с начала полномасштабной войны в Украине, о которой шестой месяц артистка преступно молчит, она неоднократно исполняла украинские песни.

Повалий возмутила украинцев, выйдя на сцену с георгиевскими лентами в Кремле 9 мая, где спела для генералов оккупационной армии. Кадры исполнения «Пісні про рушник» показали в эфире «Россия 1». Позже артистка спела композицию «Верба» на фестивале в Беларуси, который продвигал пропагандистский нарратив о «братских народах».