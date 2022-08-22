Украинский певец рассказал, что в конце 90-х после концерта в московском ночном клубе «Акватория» у него произошел конфликт с Дугиным, основателем движения «неоевразийство» и одним из идеологов «русского мира». Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу музыканта.

Скрипка показал вырезку из газеты, где сообщалось об инциденте. Журналисты написали, что украинские рок-звезды из своей гримерки слышали речь путиниста, который назвал их соотечественников «предателями Великой Евразии».

После фронтмен группы «ВВ» направлялся к выходу и столкнулся с пропагандистом, который вылил на него поток нецензурных слов. Музыкант не стал Лугину ничего говорить и просто ударил его ногой в челюсть.

Скрипка, комментируя статью в газете, отметил, что еще до войны с Россией конфликты в кулуарах ночных клубов столицы РФ закончились победой украинцев.

Напомним, что в воскресенье, 21 августа, стало известно о смерти дочери Дугина Дарье, которую взорвали в автомобиле в Подмосковье.