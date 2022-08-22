В программе «ЖВЛ» артист рассказал о неожиданном разговоре с бывшей женой в начале полномасштабной войны с Россией. Фагот сообщил, что до этого с экс-возлюбленной после развода он не общался, информирует «НБН».

Музыкант отметил, что после 24 февраля она сама позвонила ему в месенджере Viber из Белгорода, откуда российские захватчики обстреливают украинские города, в частности его родной Харьков.

Фагот ответил на звонок с неизвестного номера и голос на том конце поинтересовался у него как он, на что артист сказал: «Нормально, мочим русню». Певец решил подколоть бывшую возлюбленную.

«Ты же выходишь на улицу с антивоенным плакатом, надеюсь?» — поинтересовался музыкант у экс-супруги, на что она сказала, что он «не будет ей читать сейчас политинформацию».

После этого разговора артист еще раз попытался связаться с бывшей женой, однако она не отвечала на звонки.

Ранее СМИ стало известно о тайном звонке российской певицы Ирины Аллегровой Алле Пугачевой.