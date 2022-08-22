В интервью на YouTube-канале «Гончарова» звездный врач заверил, что лидер россиян действительно болен, однако недуг не сведет диктатора в могилу в ближайшем будущем, информирует «НБН».

Педиатр отметил, что врачам тяжело ставить диагноз «онлайн», однако, по его мнению, вероятно, Путин страдает от последствий ковида – посткоронавирусной энцефалопатии, которая сильно нарушила его мыслительные функции.

Комаровский отметил, что не стоит надеяться на скорую кончину российского президента, поскольку у него нет проблем со здоровьем, которые ведут к быстрой смерти.

Ранее педиатр высказался на тему украинизации и языковых скандалов. Комаровский заявил, что нападать на другие языки, в том числе и на русский, это недостойно.